В Екатеринбурге музыканты устроили концерт под окнами ЦГБ №6, чтобы поддержать пациентов с коронавирусом

Музыканты пожелали пациентам ЦГБ №6 поскорее выздоравливать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные музыканты решили поддержать лечащихся от коронавируса пациентов необычным способом. 10 человек собрались под окнами ЦГБ №6 и спели песни под гитару. Об этом группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» рассказала подписчица Екатерина.

- Дело в том, что я лежу на лечении с пневмонией и ковидом в ЦГБ № 6 по улице Серафимы Дерябиной. Слышу, вроде где-то кто-то поёт. Выглядываю в окно, а там ребята, человек 10, с гитарами. Спросила их, что они к кому-то пришли с поддержкой. На что они сказали, что это для всех! И сказали: «выздоравливайте»! Со всех этажей им аплодировали. Молодцы, ребята, - рассказала Екатерина. - Спросила, откуда они такие. Рассмеялись и сказали: «из Екатеринбурга».

Девушка поделилась, что услышать такой концерт, лежа две недели в одной палате, для нее было наслаждением.