Более половины билетов на поезда дальнего следования пассажиры СвЖД приобретают через интернет

Сайт РЖД Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

С начала 2020 года (январь-сентябрь и две недели октября) на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») пассажиры оформили через интернет 2,8 млн билетов. Доля электронных проездных документов от общего количества оформленных мест составила 53,1% (+2,8% к аналогичному периоду 2019 года).

Электронные билеты на поезда дальнего следования можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (доступно для смартфонов на базе операционной системы Android или iOS). Для удобства пассажиров холдинг «РЖД» обновил бланк электронного билета, сделав его максимально информативным и персонализированным, а также продолжает развивать онлайн-сервисы.

К примеру, в октябре холдинг «РЖД», банк ВТБ и Mastercard интегрировали в приложение «РЖД Пассажирам» сервис безопасных платежей Masterpass. Пассажиры, которые пользуются этим сервисом, получили еще один способ быстро и просто оплачивать покупку билетов на поезда – онлайн. Пользователю Masterpass достаточно один раз сохранить карту в сервисе, чтобы затем расплачиваться ей в приложении «РЖД Пассажирам» и на других сайтах, подключенных к Masterpass. Сервис по хранению реквизитов защищен системой безопасности Mastercard.

Приложение РЖД Фото: предоставлено ОАО «РЖД»

Напомним, бесплатное мобильное приложение «РЖД Пассажирам» позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы. Также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета.