Планируется, что новые здания у Макаровского моста будут высотой от трех до 49 этажей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на реновацию территории у Макаровского моста потратят 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, подводя итоги заседания Градостроительного совета. На берегу реки планируют построить новый квартал. Его возведут в границах улиц Папанина - Юмашева - Челюскинцев - берег Исети.

- Это будет недешево. Центральная часть города, большой объем жилья попадает под реновацию. Это делает частный инвестор, а мы должны обеспечивать при реализации проектов многое, в том числе окупаемость и комфортность того, что будет построено, - рассказал Александр Высокинский.

Новые дома займут территорию в 35 гектаров. Планируется, что здания будут высотой от трех до 49 этажей. Также на берегу Исети появятся школа на 1 тысячу 100 мест, несколько детских садов, бассейн, отель и торговый центр. Строительством будет заниматься компания «Брусника».