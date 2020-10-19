Власти Екатеринбурга обратятся в Госдуму для решения проблемы точечной застройки

Александр Высокинский рассказал, что в столице Урала разработан план-карта строительства социальных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга и министерство строительства Свердловской области обратятся в Госдуму для решения проблемы точечной застройки. Соответствующие изменения будут внесены в Градостроительный кодекс. Об этом сегодня, 19 октября заявил глава города Александр Высокинский. Глава города отметил, что муниципалитет делает всё, чтобы при подготовке градостроительных планов чётко учитывался баланс между максимально комфортным жильём и обеспечением застраиваемых территорий школами, детсадами, парковками и транспортной инфраструктурой.

- Мы остаемся на жестких позициях по точечной застройке. Мы обеспокоены решением суда, которое отстранило муниципалитет от согласования архитектурного градостроительного облика, - сказал Александр Высокинский. - В городе именно этим держали точечную застройку, а теперь начали появляться такие объекты. Нужно над этим работать.

По его словам власти города хотят посмотреть, как это скажется на объемах жилья, и принимать решение о дальнейшем градостроительном регулировании. Но комиссия по городскому хозяйству поставила вопросы о гарантиях о неувеличении точечной застройки. Также мэр рассказал, что в столице Урала разработан план-карта строительства социальных объектов, в том числе школ и детских садов. До конца года документ будет утвержден, после этого застройщики будут обязаны ему следовать.

- Не всем такая жесткая политика нравится, но мы считаем, что это единственный путь сделать проживание на территории города комфортным. Мы опасливо относимся к переводу промышленных зон под жилье, потому что это наши с вами рабочие места, - добавил глава города.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к депутатам Гордумы с просьбой пересмотреть изменения в Правила землепользования и застройки города (ПЗЗМ). Мэр попросил провести по этому вопросу отдельные депутатские слушания.

Напомним, конфликт между застройщиками и представителями власти произошел после того, как депутаты на заседании отклонили новую редакцию ПЗЗМ Екатеринбурга. После этого «Гильдия строителей Урала» и СОСПП написали совместное заявление, в котором сообщили, что «отзывают полномочия всех своих представителей в совещательных органах, созданных совместно с администрацией города». Однако мэрия до сих пор пытается найти компромисс.