В парке Маяковского сделают новое колесо обозрения высотой 35 метров

Концепция новой площадки возле колеса обозрения. Фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

В парке Маяковского в Екатеринбурге скоро может появиться новое колесо обозрения. Сегодня руководство ЦПКиО объявило о завершении конкурса на установку новой версии аттракциона. Победителем стала компания, которая предложила сделать его высотой 35 метров, то есть на десять метров выше, чем то колесо, которое стоит в парке сейчас.

- Новый аттракцион появится на месте старого уже в мае 2021 года, - уточняют в пресс-службе парка Маяковского. - На новом колесе будет 20 закрытых кабинок, в том числе повышенной комфортности, количество мест в кабинке - от 4 до 6. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек.

Кроме того прилегающую к аттракциону территорию благоустроят. Она будет состоять из зон отдыха и развлечений, выполненных в научно-познавательной тематике. Также планируется создание детской игровой площадки.

- К новой площадке будут вести витиеватые дорожки, похожие на радиальный лабиринт, - уточняют в парке Маяковского. - Такое размещение позволит отказаться от крутых подъемов, сделать пологие тропы доступными для всех – так Парк поддерживает инклюзивную среду для посетителей. Уклон около колеса также позволяет реализовать игровые механики, основанные на спуске-подъеме: всесезонные горки, подъемы с канатом, скалолазную стенку.

Добавим, что существующее колесо обозрения было установлено в парке в 1983 году. В руководстве парка отмечают, что оно уже требует обновления.