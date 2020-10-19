Фото: ЦИАН

В Екатеринбурге нашли самую дорогу квартиру в аренду во всем УрФО. Исследование проводили аналитики портала ЦИАН среди предложений на рынке недвижимости. Специалисты сравнивали стоимость аренды в Кургане, Челябинске, Ноябрьске и столице Урала. Самыми дорогими апартаментами оказались в клубном доме «Тихвин» в Екатеринбурге. За четырехкомнатную квартиру в 150 квадратов хозяева жилища просят аж 500 тысяч рублей в месяц.

- Его отделяет всего 15-20 минут ходьбы до всех знаковых объектов в центре Екатеринбурга – «Ельцин Центра», храма на Крови, областной администрации, бизнес-центра «Высоцкий», Уральского гуманитарного института, - уточняют аналитики ЦИАН.

Фото: ЦИАН

Как заявляют хозяева самого дорого жилья в аренду, квартира сдается впервые. Внутри сделан новый дизайнерский ремонт, есть кухня-гостиная ,отдельная зона с master bedroom, ванной комнатой с душевой и большой гардеробной, детская , кабинет и гостевой санузел с ванной. Вся необходимая мебель и техника. Приятным бонусом будет два места в подземном паркинге, которые входят в стоимость.

Фото: ЦИАН