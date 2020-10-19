В Свердловской области транспортное предприятие будут судить за сбитого поездом лося

Авария произошла в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служители Фемиды скоро будут разбираться в обстоятельствах железнодорожного происшествия, случившегося в сентябре. Его жертвой стал... лось, неудачно подошедший к путям, по которым ехал состав.

- В сентябре 2020 года в Свердловской области на участке железнодорожного пути перегона Нейва-Шурала электропоездом смертельно травмирован лось, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Причиненный ущерб животному миру согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области составил 81 тысячу рублей.

Сегодня транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к транспортному предприятию, чтобы оно возместило ущерб, причиненный животному миру.

- В результате деятельности перевозчика, связанной с эксплуатацией источника повышенной опасности - поезда - причинен вред животному миру, который в пределах Российской Федерации является государственной собственностью, - добавили в ведомстве. - Исковое заявление находится на рассмотрении.