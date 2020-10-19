В Екатеринбурге отдали под суд женщину, убившую собственного отца

В Екатеринбурге будут судить дочь, убившую собственного отца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местную 40-летнюю жительницу, которую обвиняют в убийстве родного отца. Инцидент произошел в начале июля 2020 года, когда женщина находилась в гостях у своих родителей. Здесь по случаю встречи устроили большое застолье, на котором не только ели, но и пили алкоголь.

- Отец и дочь сидели на скамейке будучи в состоянии алкогольного опьянения и вступили в конфликт, в результате которого дочь вооружилась ножом и стала замахиваться им на отца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако действия обвиняемой пресек сосед, который проходил мимо и отобрал у нее нож.

Но ссора между родственниками на этом не закончилась. Уже будучи в квартире женина вновь схватилась за нож и ударила отца в грудь. Мужчину срочно госпитализировали в больницу, где он через два дня умер.

На дочь завели уголовное дело и передали в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.