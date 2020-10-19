Крупного перевозчика Екатеринбурга оштрафовали на 200 тысяч за несоблюдение «антиковидных» мер

Предприятие обслуживает ряд автобусных маршрутов Екатеринбурга: №039, 045, 056, 46 и 63 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале октября специалисты Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в офис перевозчика «Декар-Бас». Предприятие обслуживает ряд автобусных маршрутов Екатеринбурга: №039, 045, 056, 46 и 63. Санврачи нашли множество нарушений.

- На предприятии в местах общего пользования отсутствуют умывальники, антисептики для рук, одноразовые полотенца, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – В помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют облучатели рециркуляторного типа, в помещении для получения путевых листов водители общественного транспорта не соблюдают соцдистанцию, нет соцразметки.

Кроме того, в офисе не проходила ежедневная влажная уборка и дезинфекция.

Изначально работу «Декар-Бас» временно приостановили, однако сотрудники исправили все нарушения до судебного заседания. В итоге, предприятие было решено оштрафовать на 200 тысяч рублей.