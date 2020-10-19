В Екатеринбурге аферисты «развели» бабушку на 2,8 миллиона

Мошенники представились сотрудниками банка и сняли с карты пенсионерки крупную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 73-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у нее украли с банковской карты 2,8 миллиона рублей. Ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она рассказала об утечке баз данных клиентов – в том числе банковских вкладов пенсионерки.

- Звонившая убедила заявительницу в том, чтобы избежать хищения ее денежных средств, необходимо обналичить все имеющиеся накопления и перевести их на «резервный» накопительный счет, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После этого бабушке позвонил мужчина, который представился сотрудником одного и силовых ведомств. Он посоветовал женщина следовать всем инструкциям «представителей банка».

Далее пенсионерке снова позвонили «сотрудники банка». Они попросили у нее полные данные карт, а также секретный код, который пришел ей по смс. Женщина сделала все, о чем ее попросили: сняла деньги со счетов, закрыла все вклады, ввела указанные мошенниками логин и пароль, и перечислила все деньги. После этого ей перестали звонить.

Поняв, что ее обманули, бабушка пошла в полицию. В общем, сумма ущерба составила 2,85 миллиона рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас они разыскивают группу мошенников, обманувших пенсионерку.