Мэр Нижнего Тагила рассказал, что бы он показал Путину

Владислав Пинаев рассказал, как обновляется город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, чтобы он показал в родном городе президенту Владимиру Путину, если бы глава государства приехал на Урал.

Прежде всего, глава города показал бы президенту мост через Нижнетагильский пруд, в котором город нуждается с 80-х годов прошлого века, и который начали возводить к 300-летию Нижнего Тагила.

Также в городе сегодня создаются парки для отдыха тагильчан, которые тоже не стыдно показать Владимиру Путину. Речь идет о парке Победы и сквере «Пионерский».

- Поставил задачу Управлению культуры проработать вопрос, чтобы в наши парки приходили артисты, выступали аниматоры, работали художники. Показал бы президенту 52 дороги, которые отремонтировали за последние два года, - рассказал Владислав Пинаев в интервью изданию TagilCity.ru.

В Нижнем Тагиле есть прекрасные места для отдыха. Например, парк имени Бондина. Фото: Лев Истомин

По словам главы Нижнего Тагила, через определенное время также в городе появится проект «Тагильской лагуны» №2. Речь идет о реконструкции заброшенной территории рядом с Городским дворцом детского и юношеского творчества, на которую потратят 530 миллионов.

- Это очень шикарный проект, который не сравнится даже с той набережной, которая сделана. Это будет не просто место отдыха, но и площадка для кружков Дворца. Тут появятся картинг, бассейн для судомодельного спорта, площадки для пуска ракет и многое другое, - говорит мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.