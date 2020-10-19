Собрали «паровозик» из трех машин: в Екатеринбурге в ДТП пострадал подросток

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ранним утром 19 октября в Екатеринбурге, на 18-м километре дублера Сибирского тракта, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний мальчик. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением и врезался во впереди идущую машину Subaru, которая затем, по инерции, столкнулась с Chevrolet.

В итоге, от удара пострадал 15-летний пассажир Subaru. С предварительным диагнозом «компрессионный перелом шейного отдела позвоночника» его срочно госпитализировали в детскую больницу. В момент ДТП он находился на пассажирском сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

- Стаж водителя «Лада» составляет 15 лет, к административной ответственности от привлекался три раза, в основном – за нарушение скоростного режима, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторы ГИБДД выехали на место. Точная причина аварии будет установлена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз просит водителей соблюдать ПДД и держать дистанцию.

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