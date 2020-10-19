В Екатеринбурге больше 500 тысяч детей поставили прививки от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет уже седьмая неделя вакцинации против гриппа. По данным начальника правления здравоохранения администрации города, на 19 октября план в рамках национального календаря выполнен – вакцинировались больше 500 тысяч детей. Согласно плану Роспотребнадзора, отработано 60%.

- Мы находимся на эпидемическом подъеме, а вакцина поможет снизить возможность распространения гриппа и ОРВИ и предупредить тяжелые осложнения при сочетании гриппа, ОРВИ и COVID-19, - рассказал Денис Демидов.

Помимо поликлиник, прививки можно поставить в школах и детских садах.