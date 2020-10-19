На Урале учителя получают меньше, чем специалисты других сфер

В августе средняя зарплата составила 41 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата жителей Свердловской области в августе 2020 года составила 41,2 тысячи рублей. Такие данные опубликованы на портале Свердловскстата. Эти цифры чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года – 40,9 тысяч рублей.

Больше всего денег за август получили специалисты, работающие в сфере финансовой и страховой деятельности – в среднем, 70 674 рублей.

Меньше всего заработали представители сфер гостиничного бизнеса и общепита – 22 666 рублей, а также сотрудники образовательной отрасли – 24 013 рублей.