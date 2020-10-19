На Среднем Урале от коронавируса умерли еще семь человек

В регионе 249 новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего их с начала пандемии уже 699. Кроме того, в сегодняшней сводке – 249 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+155).

Общее число официально подтвержденных в регионе случаев – 32 912.

- Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимации, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 625. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за сутки из больниц выписали 299 пациентов. А за все время уральские медики сумели вылечить 24 816 человек.