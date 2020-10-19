«Почта России» выпустила юбилейные конверты УрФУ

Фото: пресс-служба региональной "Почты России"

В честь 100-летия УрФУ «Почта России» совместно с вузом выпустили юбилейные брендированные конверты. Их можно найти на всех почтамтах Свердловской области. Общий тираж ограничен – 200 тысяч экземпляров, на них изображен логотип УрФУ и надпись «Год за годом, век за веком».

- Первыми праздничные конверты получили самые талантливые студенты УрФУ – обладатели именных стипендий, - рассказал Дмитрий Бугров, первый проректор вуза. – Сегодня они поделятся своими победами с родителями, отправив письма в разные города по всей стране.

На конверте есть знак почтовой оплаты – литера А, поэтому для отправки в нем письма или открытки весом до 20 граммов в любой регион России дополнительных марок не потребуется. Приобрести конверт можно в Главпочтамте на проспекте Ленина, 39.

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