Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на тротуаре

Очевидцы говорят, что автомобиль проехал на красный свет
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
По данным ГИБДД, автолюбитель проехал на красный сигнал светофора

По данным ГИБДД, автолюбитель проехал на красный сигнал светофора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 октября произошло серьезное ДТП с участием иномарки Volkswagen и пешехода. Инцидент произошел на окраине города

Водитель за рулем иномарки ехал по Объездной дороге со стороны улицы Вильгельма де Геннина и проехал на красный сигнал светофора, после чего вылетел на тротуар и сбил 42-летнего мужчину, который ожидал зеленого сигнала светофора.

По данным ИА «Уральский меридиан», мужчину увезли в Горбольницу №36 с ушибом поясницы и переломом кисти.

ДТП