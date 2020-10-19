В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на тротуаре

По данным ГИБДД, автолюбитель проехал на красный сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 18 октября произошло серьезное ДТП с участием иномарки Volkswagen и пешехода. Инцидент произошел на окраине города

Водитель за рулем иномарки ехал по Объездной дороге со стороны улицы Вильгельма де Геннина и проехал на красный сигнал светофора, после чего вылетел на тротуар и сбил 42-летнего мужчину, который ожидал зеленого сигнала светофора.

По данным ИА «Уральский меридиан», мужчину увезли в Горбольницу №36 с ушибом поясницы и переломом кисти.