В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на тротуаре

По данным ГИБДД, автолюбитель проехал на красный сигнал светофора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 18 октября произошло серьезное ДТП с участием иномарки Volkswagen и пешехода. Инцидент произошел на окраине города
Водитель за рулем иномарки ехал по Объездной дороге со стороны улицы Вильгельма де Геннина и проехал на красный сигнал светофора, после чего вылетел на тротуар и сбил 42-летнего мужчину, который ожидал зеленого сигнала светофора.
По данным ИА «Уральский меридиан», мужчину увезли в Горбольницу №36 с ушибом поясницы и переломом кисти.