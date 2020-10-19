Полицейские поймали 12 екатеринбуржцев, не носивших маски в автобусах

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В выходные в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД по Свердловской области вместе с представителями горадминистрации провели рейды, в ходе которых ловили нарушителей масочного режима. Они останавливали тех горожан, которые на носили маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

- Полицейские заходили в общественный транспорт ТЦ и магазины, места оказания госуслуг, проводили профилактические беседы с гражданами, стоящими на остановках, в очередях, пассажирами городского транспорта, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы проверили больше 100 автобусов. В основном, все пассажиры соблюдали меры санбезопасности, но и без нарушителей не обошлось. За один день полицейские составили 12 административных материалов.

Точно также же рейды прошли параллельно и в здании управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на улице Чкалова. Там поймали пятерых нарушителей.