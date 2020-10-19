Екатеринбуржцы решат, как будет выглядеть парк имени 50-летия ВЛКСМ

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга зовет горожан почувствовать в онлайн-опросе, посвященном благоустройству парк имени 50-летия ВЛКСМ. Жители города смогут оставить свои предложения того, как должен выглядеть парк, на официальном портале города.

Опрос будет проходить до 23:59 1 ноября.

- В текущем году мы приступили к разработке проектной документации по благоустройству парка имени 50-летия ВЛКСМ, расположенного в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова, - рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. – Это природный парк, который имеет небольшие водные объекты по всей территории.

Чиновники хотят узнать у екатеринбуржцев, какие стелить в парке дорожки, какие использовать формы скамеек и покрытия. Эскизный проект, выполненный на основе полученных предложений, будет представлен на общественные обсуждения.