На Урале ищут бабушку с рыжими волосами

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Североуральске, что в Свердловской области, полицейские разыскивают 67-летнюю Каган Ионну Львовну. Женщина пропала еще 12 октября – вечером того дня она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ее знакомые рассказывали, что видели ее в тот день гуляющей по городу.

Приметы: рост 165 сантиметров, полного телосложения, короткие рыжие волосы.

В день пропажи была одета в темно-синее пальто ниже колен, с собой у нее была черная женская сумочка через плечо.

Если вы вдруг видели где-то Ионну Львовну или знаете, где она может быть, сообщите об этом в полицию Североуральска по телефонам: 8 (34380) 2-05-45 или 02.

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