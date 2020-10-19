Выбирал дома посолиднее: в Екатеринбурге задержали серийного грабителя квартир

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в серии квартирных краж. Мужчина, разбив окно, проник в один из коттеджей и похитил ювелирные украшения на сумму порядка 100 тысяч рублей.

Оказалось, что ранее он уже был неоднократно судим: за кражи, грабеж и разбой. Из тюрьмы он вышел в августе этого года.

- В процессе дальнейшей работы оперативникам удалось установить причастность подозреваемого еще как минимум к четырем хищениям из частных домов на территории Екатеринбурга, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При этом предполагаемый «домушник» тщательно готовился к совершению преступлений.

Мужчина заранее присматривал себе дома «посолиднее», затем неприметно переодевался и звонил в дверь. Убедившись, что хозяев нет, он залезал через окно.

На вора завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, - до шести лет колонии.

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