На Урале владелец электрички заплатит 80 тысяч за сбитого лося

Лось от удара погиб на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, транспортный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия жд транспорта 81 тысячу рублей. Это сумма ущерба, которую нанес животному миру машинист электрички, когда сбил на путях лося.

Все произошло в сентябре этого года на перегоне Нейва-Шурала. Лось от столкновения погиб на месте.

- Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, составил 81 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Исковое заявление в данный момент находится на рассмотрении.