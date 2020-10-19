На Урале владелец электрички заплатит 80 тысяч за сбитого лося

Лось от удара погиб на месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, транспортный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия жд транспорта 81 тысячу рублей. Это сумма ущерба, которую нанес животному миру машинист электрички, когда сбил на путях лося.
Все произошло в сентябре этого года на перегоне Нейва-Шурала. Лось от столкновения погиб на месте.
- Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, составил 81 тысячу рублей, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Исковое заявление в данный момент находится на рассмотрении.