В Екатеринбурге за 11 миллионов снесут старинное общежитие

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На портале госзакупок появился аукцион на снос старинного общежития на улице Стахановская, 2. Заказчиком является администрация Екатеринбурга. За то, чтобы сравнять с землей аварийное четырехэтажное здание, подрядчику готовы заплатить 11,5 миллионов рублей.

Крайний срок работ – 21 декабря этого года.

В здании уже несколько лет никто не живет, его признали непригодным еще в 2015 году. Однако местные жители часто жаловались на то, что в заброшенных комнатах стали обитать люди без определенного места жительства. Кроме того, здание бывшего общежития несколько раз горело.