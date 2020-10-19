Пострадала девочка: в Нижнем Тагиле водитель на летней резине устроил ДТП

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В ночь с 17 на 18 октября в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая ребенка. 31-летний водитель машины Kia не справился с управлением и выехал на встречу, где протаранил автомобиль Mazda, за рулем которого сидела 39-летняя женщина.

От сильного удара пострадала пассажир Mazda – 12-летняя девочка. Она получила ушиб левого коленного сустава. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели подростка и отпустили домой.

Девочка сидела в автокресле на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности, это и спасло ее от серьезных травм.

- Пострадали также пассажиры Kia. Их с различными травмами доставили в ЦГБ №4 для оказания медицинской помощи, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Полицейские установили, что на автомобиле Kia все еще были установлены летние шины. Инспекторы осмотрели место ДТП, опросили всех участников и очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе дознания.

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