Пострадала девочка: в Нижнем Тагиле водитель на летней резине устроил ДТП

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В ночь с 17 на 18 октября в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая ребенка. 31-летний водитель машины Kia не справился с управлением и выехал на встречу, где протаранил автомобиль Mazda, за рулем которого сидела 39-летняя женщина.
От сильного удара пострадала пассажир Mazda – 12-летняя девочка. Она получила ушиб левого коленного сустава. Прибывшие на место медики скорой помощи осмотрели подростка и отпустили домой.
Девочка сидела в автокресле на переднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности, это и спасло ее от серьезных травм.
- Пострадали также пассажиры Kia. Их с различными травмами доставили в ЦГБ №4 для оказания медицинской помощи, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Полицейские установили, что на автомобиле Kia все еще были установлены летние шины. Инспекторы осмотрели место ДТП, опросили всех участников и очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе дознания.
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