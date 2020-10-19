Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Свердловской области выросла смертность

Региональное управление ЗАГС опубликовало статистику за третий квартал 2020 года
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Региональное управление ЗАГС опубликовало статистику смертности за третий квартал 2020 года

Региональное управление ЗАГС опубликовало статистику смертности за третий квартал 2020 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское управление ЗАГС опубликовало данные о смертности в третьем квартале 2020 года. Согласно им, за июль, август и сентябрь умерли 17 230. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлых пяти лет.

Так, в третьем квартале 2019 года было зафиксировано 14 113 смертей, 2018-го – 13 435, 2017-го – 13 873, 2016-го – 14 973 и 2015-го – 14 884.

В первом квартале 2020 года специалисты подтвердили 14 804 погибших, во втором – 14 376. А всего с начала года в Свердловской области умерли 46 401 человек.

Фото: региональное Управление ЗАГС

Фото: региональное Управление ЗАГС