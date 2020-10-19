В Свердловской области выросла смертность

Региональное управление ЗАГС опубликовало статистику смертности за третий квартал 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское управление ЗАГС опубликовало данные о смертности в третьем квартале 2020 года. Согласно им, за июль, август и сентябрь умерли 17 230. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлых пяти лет.

Так, в третьем квартале 2019 года было зафиксировано 14 113 смертей, 2018-го – 13 435, 2017-го – 13 873, 2016-го – 14 973 и 2015-го – 14 884.

В первом квартале 2020 года специалисты подтвердили 14 804 погибших, во втором – 14 376. А всего с начала года в Свердловской области умерли 46 401 человек.