Начало недели в Екатеринбурге будет снежным и теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные север Свердловской области накрыло густым снежным покрывалом, но до Екатеринбурга оно так и не добралось. Однако в начале недели в столице Урала все-таки выпадет снег. Рассказываем прогноз синоптиков Уралгидрометцентра.

В понедельник, 19 октября, будет облачно с прояснениями, утром может пройти небольшой снег, а днем – дождь. Температура воздуха составит +12…+14. Ветер юго-западный 5-10 м/сек с порывами до 15 м/сек.

Во вторник, 20 октября, осадков не обещают, но будет все также облачно. Столбики термометров поднимутся до +8…+10. Ветер западный 3-8 м/сек.

В среду, 21 октября, будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +5…+7. Ветер западный 3-8 м/сек.

Кстати, накануне спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение на 19 октября. Будьте осторожны!