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Общество

Не разместили пассажиров в гостинице: на Урале оштрафовали авиакомпанию «Руслайн», задержавшую несколько рейсов

Людям пришлось ждать посадки больше восьми часов
Евгений СТОЯНОВ
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Роспотребнадзор оштрафовал авиаперевозчика на 20 тысяч рублей

Роспотребнадзор оштрафовал авиаперевозчика на 20 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиаперевозчик «Руслайн» был оштрафован по инициативе Уральской транспортной прокуратуры. Это было связано с тем, что в августе перевозчик задержал несколько пассажирских рейсов.

- Проверкой установлено, что в августе 2020 авиакомпания не выполнила своевременную перевозку пассажиров в города Самара, Минеральные воды, Сыктывкар, Калининград, при этом задержки вылета составили более 8 часов, - уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

При этом пассажиров не стали размещать в гостинице. Тем самым авиакомпания нарушила требования Воздушного кодекса РФ. В итоге Свердловский транспортный прокурор завел против «Руслайн» дело об административном правонарушении по части один статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). В итоге Роспотребнадзор оштрафовал авиаперевозчика на 20 тысяч рублей.