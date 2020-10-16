В Серове обнаружили «очередь из трупов»: минздрав проводит проверку

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В Свердловской области правоохранительные органы и минздрав проводят проверку после появившейся информации об «очереди из трупов» в морге Серова. Туда свозят тела из пяти муниципалитетов и покойников якобы стало некуда складывать, поэтому их разместили на полу.

Как рассказали в пресс-службе минздрава, морг Серовской городской больницы, функционирует в штатном режиме в соответствии с существующими нормативами и руководством медицинского учреждения не фиксируется существенного увеличения нагрузки в сравнении с доэпидемическим периодом.

- В условиях распространения коронавирусной инфекции, в случаях, когда есть основания предполагать, что смерть наступила вследствие заболевания COVID-19, согласно регламентам, трупный материал направляется на диагностику в лаборатории Нижнего Тагила. Таким образом, в частных случаях, задержки возможны, так как лаборатории, как и вся система здравоохранения работает с высоким напряжением, но тем не менее это скорее исключение из правил, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Также там отметили, что медицинской организацией соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы и сроки проведения экспертиз.