Юлия Михалкова примет участие в уборке берега озера Шарташ

Фото: Instagram Юлии Михалковой

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова приедет в воскресенье, 18 октября в Екатеринбург, чтобы принять участие в уборке берегов озера Шарташ. Актриса вместе с волонтерами очистит береговую линию от скопившегося за летний и осенний период мусора. Уборка пройдет в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России».

На церемонии открытия уборки ждут федерального инспектора по Свердловской области Руслана Садыкова, представителя Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлану Тайшманову, директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшина. Уборку возглавит руководитель общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев.

Как отметили организаторы акции, озеро имеет высокую экологическую ценность. В 2014 году было объявлено памятником природы областного значения. В сосновом лесу вблизи озера расположен природный памятник Шарташские каменные палатки.

На уборке берегов озера ждут всех желающих. Начало в 11:00.