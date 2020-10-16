Троих екатеринбуржцев будут судить за незаконные валютные операции на сумму больше 2,5 миллиардов рублей

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух мужчин и женщину будут судить за незаконные валютные операции на сумму больше 2,5 миллиардов рублей. По версии следствия, летом 2010 года один из обвиняемых, занимающийся импортом в Россию текстиля, решил перевести деньги в иностранной валюте с нарушением требований законодательства. К преступной деятельности немного позже он привлек двух своих знакомых. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица.

- Так, в феврале 2012 года обвиняемые изготовили фиктивный внешнеэкономический контракт - договор на чартерную перевозку груза. После чего, в период с июля по декабрь 2013 года участники преступной группы совершили со счетов юридического лица валютные операции по переводу валюты на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверных документов о целях и назначении перевода, - рассказали в прокуратуре.

За совершение валютных операций обвиняемые получали деньги от неустановленных лиц. В отношении них материалы выделены в отдельное производство. Так, преступная группировка действовала до декабря 2016 года.

В зависимости от роли и степени участия трое жителей Екатеринбурга обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.