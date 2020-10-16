Учиться из дома школьники будут из-за высокой заболеваемость ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школу № 116 переводят на дистант. Обучаться из дома школьники будут всю следующую неделю. Как рассказали в департаменте образования, учеников школы перевели на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемость ОРВИ среди учеников и педагогов.

- С 19 по 23 октября все ученики 116 школы будут переведены на обучение с применением дистанционных технологий, - рассказали в департаменте образования. - Такая мера принята, чтобы снизить риск распространения заболевания.

Напомним, что вчера стало известно о продлении режима дистанционного обучения в гимназии №2. Учебное заведение закрыли с 8 октября, также из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников. Изначально планировалось, что дети будут учиться из дома неделю. Сейчас обучение с применением дистанционных технологий продлили до 18 октября.