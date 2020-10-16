«Подготовились, сшили костюмы и вперёд»: две екатеринбурженки прошли кастинг на шоу «Танцы» на ТНТ

Танец для кастинга девушки поставили под собственный трек Вероники «Танцуем» Фото: пресс-служба ТНТ

Две екатеринбурженки Вероника Макеева и Александра Иваниченко прошли кастинг на шоу «Танцы» на ТНТ. Девушки выступят в новом выпуске последнего сезона. Вероника Макеева принимает участие в проекте уже не первый раз – она выходила на сцену в пятом и шестом сезоне. В новом - седьмом сезоне девушка решила попытать удачу не одна и позвала подругу.

- Макеева сказала: «Саша, скоро кастинг на танцы, надо по любому идти!». Вот так и получился наш дуэт. Подготовились, сшили костюмы и вперед. А вообще, с Вероникой мы дружим уже давно, познакомились на танцевальном занятии, естественно, много танцевали вместе, поэтому уже достаточно станцованы, и я думаю, что и она во мне и я в ней уверенны как в танцоре и партнере, - рассказала Александра Иваниченко.

- Мы знали, что если пройдем, у одной из нас большие шансы на победу, потому что у меня есть поддержка в виде большого количества подписчиков практически во всех социальных сетях. Так что если пройду я, все будет классно, а если пройдет Саша, то я буду поддерживать ее со всей своей аудиторией, - добавляет Вероника Макеева.

Фото: пресс-служба ТНТ

Девушки занимаются танцами с детства. Впервые в хореографическую школу Александру в Краснотурьинске привела тетя. После переезда в Екатеринбург девушка начала увлекаться современными стилями. Танцы буквально захватили ее - Александра ежедневно тренировалась и много времени проводила на чемпионатах и соревнованиях. Уже четыре года она учит танцевать других. Екатеринбурженка преподает dancehall, afro, heels.

Вероника Макеева начала свою карьеру с эстрадных танцев. В 14 лет начала самостоятельно по видео учить тверкинг, позже ей стал интересен Afro Dance, с которым они и пришли на кастинг. Кстати, танец для кастинга девушки поставили под собственный трек Вероники «Танцуем».

Фото: пресс-служба ТНТ

Последний сезон проекта «Танцы» стартовал 29 августа на телеканале ТНТ. Отметим, что призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.