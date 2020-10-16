ЕВРАЗ передал Роспотребнадзору Нижнего Тагила лабораторию для анализа тестов на COVID-19

Скорость обработки проб увеличится в два раза Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ передал в вирусологическую лабораторию Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора новое оборудование для проведения исследований на наличие в биологических материалах коронавируса COVID-19, а также других вирусов: гриппа, ОРВИ, острых кишечных инфекций, пневмоний, клещевых инфекций. Компания направила на приобретение лаборатории более 9,5 миллионов рублей.

«Сегодня очень важно быстро и правильно выявлять заражение коронавирусом, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Благодаря новому оборудованию объем исследований методом ПЦР будет увеличен в два раза, до 800 штук в сутки, что позволит оперативно проводить диагностику коронавирусной инфекции для медицинских организаций, расположенных на территории Нижнего Тагила, Горнозаводского и Северного управленческих округов».

Роспотребнадзор поблагодарил Дениса Новоженова за помощь в приобретении оборудования Фото: предоставлено ЕВРАЗ

«Сотрудники Роспотребнадзора испытывают колоссальную нагрузку, и новое автоматизированное оборудование будет очень востребовано, - отметил Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – В городе реализуются серьезные меры противодействия COVID-19. Я благодарен ЕВРАЗу за помощь в борьбе с этой опасной болезнью. Металлурги помогли нам и в первую волну коронавируса, полностью обеспечив средствами индивидуальной защиты все больницы и поликлиники города».

«Борьба за наше с вами здоровье требует консолидации всех слоев общества: медицинского сообщества, власти, бизнеса и науки. Поэтому очень важно, когда крупный бизнес вносит прямой вклад в борьбу с коронавирусом. Лаборатория позволит оперативно выявлять источник заболевания, - отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Врач-вирусолог Мария Гутора работает на новой лаборатории Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Автоматическая станция KingFisherFlex-96 в комплекте с амплификатором детектирующим «ДТпрайм» используются для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции - ПЦР. Благодаря автоматизации этапа пробоподготовки повысится эффективность проведения исследований, исключается влияние человеческого фактора на чувствительную и дорогостоящую реакцию. Наличие защитного экрана исключает возможность заражения пробы и персонала. Сократится продолжительность выделения нуклеиновых кислот (пробоподготовки) с двух часов до 60 минут. Благодаря конструктивным особенностям и простоте процесса снизятся затраты на обслуживание данного оборудования.

С апреля по октябрь 2020 года ЕВРАЗ направил более 60 млн рублей на усиление мер безопасности в медицинских, социальных и благотворительных учреждениях Нижнего Тагила и Качканара.