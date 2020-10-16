На Эльмаше неизвестные обчистили ювелирный магазин

Сейчас силовики ищут воров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге неизвестные пробрались в ювелирный магазин на Старых Большевиков,86 и украли оттуда украшения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

Информацию подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Действительно в отдел полиции №14 поступило соответствующее заявление. Была проведена проверка. Установлено хищение товара на сумму около 60 тысяч рублей, - рассказали «КП» в ведомстве.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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