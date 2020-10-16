Уральцев, не сдавших тесты на COVID-19, оштрафовали на 200 тысяч

Всего с 1 августа санврачи выявили 18 нарушителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора оштрафовали уже 18 уральцев, которые вернулись из-за границы и вовремя не сдали тесты на коронавирус. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.

Напомним, согласно федеральному постановлению, все прибывающие из-за границы обязаны в течение трех дней сдать тесты на COVID-19 и загрузить результаты на портал госуслуг.

- По состоянию на 16 октября в регион с 1 августа прибыло 29582 человека. В первые три дня тесты сдали 28733 человека, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. – У 194 человек результат тестирования оказался положительным.

Еще 849 человек не прошли обследование, на 320 уральцев составили административные протоколы.