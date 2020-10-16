Свердловский омбудсмен выступил против налога на бездетность

Сейчас только по Свердловской области нерадивые отцы и матери должны детям 3,5 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский омбудсмен Игорь Мороков выступил против налога на бездетность. О возможности рассмотрения нового законопроекта недавно заявили в Госдуме.

- Многие семьи не имеют детей по медицинским показателям, и ставить их в финансовую зависимость, еще раз им напоминать об этом, кому-то что-то доказывать – ну правда, это не очень по-человечески, - заявил в эфире ОТВ Игорь Мороков.

Напомним, что омбудсмен также комментировал ситуацию вокруг «девочки из шкафа», которую сейчас лечат в Екатеринбурге.

Органы социальной политики очень быстро сделали девочке свидетельство о рождении. Органы опеки совместно правоохранителями оценят состояние матери и примут решение. Не стоит забывать, что помимо лишения родительских прав есть еще и ограничение в правах. 13-летний сын и 3-летняя дочка женщины сейчас находятся у родственников. Мы даже предлагали отправить их в центр психологической помощи. Но как выяснилось, в этом нет необходимости. У детей прекрасные отношения с бабушкой и дедушкой, - пояснил Игорь Мороков.