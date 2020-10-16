Распечатали в типографии: екатеринбурженку отправили на год в тюрьму за фальшивомонетничество

Женщина распечатала в типографии пять фальшивых купюр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили жительницу Верхнего Тагила, которую обвиняют в фальшивомонетничестве. Впервые о том, чтобы преступить закон, женщина задумалась в июле этого года. Она пришла в типографию и попросила напечатать ей купюры номиналом 1000 рублей. Она объяснила, что ей деньги необходимы для розыгрышей на свадьбу.

Там ей распечатали пять банковских билетов. После этого она пришла на работу в Екатеринбурге и заменила несколько купюр в кассе магазина. Обман выявили во время проверки.

- Через несколько женщина при расчете с покупателем и выдаче сдачи использовала поддельную купюру 1000 рублей, совершив тем самым сбыт, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Покупательница, будучи уверенной в подлинности полученных денежных средств, приняла их в качестве сдачи наряду с подлинными купюрами.

Такую же операцию она проделала и на следующий день, а последнюю купюру уничтожила. Вскоре ее поймали. В итоге, суд назначил женщине 1 год колонии общего режима.