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Свердловские активисты сняли ролик о проблемном полигоне «Северный». Накануне управление Роспотребнадзора выписало руководству полигона штраф за отсутствие санаторной зоны.

- Свалка содержит более 20 миллионов тонн отходов, которые периодически горят, распространяя чудовищный запах. Жители требуют закрыть свалку и заявляют, что современный регион заслуживает современный полигон, - отмечает «Уральский меридиан».

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