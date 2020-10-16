В результате взрыва никто не пострадал. Фото: скриншот видео

Накануне вечером автомобилисты стали свидетелями взрыва фуры. Все произошло на трассе – в районе поселка Косулино в половине десятого вечера. Автомобилисты, которые стали свидетелями ЧП, предположили, что взрыв фуры произошел из-за того, что у нее взорвался газ.

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 33 квадратных метра сгорел полуприцеп грузового автомобиля. В тушении пожара были задействованы шесть человек личного состава, три единицы спецтехники. В течение 20 минут пожарные справились с огнем, - рассказали «КП» в МЧС.

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