«Температура держалась четыре часа»: первые уральцы поставили прививку от COVID-19

Первые уральцы поставили прививку от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые жители Свердловской области поставили прививку от коронавируса «Спутник V» - ими стали медицинские работники. Как отметили медики, они перенесли прививку без существенных симптомов и чувствуют себя хорошо.

- Была только небольшая местная реакция. Температура повысилась до 37 градусов и держалась около четырех часов, - рассказала заведующая приемным отделением Верхнепышминской горбольницы Лидия Лодочникова. – Такая реакция – нормальный ответ иммунитета на любую прививку.

Еще одну прививку поставил главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин. По его словам, сомнений в решении у него не было: «Как только сказали, что есть такая возможность, я сразу согласился».

Напомним, новая вакцина «Спутник V» является двухфазной, поэтому через три недели после первой прививки сегодня добровольцам была поставлена вторая.

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