Пытался ограбить магазин: уралец с ножом напал на полицейского

Уралец с ножом напал на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском под суд отправили ранее не судимого местного жителя, которого обвиняют в разбое и нападении на полицейского. Все произошло в середине июля этого года. мужчина зашел в продуктовый магазин «Алексеевский», взял две бутылки безалкогольного напитка и, не оплатив, вышел на улицу.

Это заметила продавец, которая побежала следом и потребовала оплатить товар. Тогда мужчина выхватил канцелярский нож и стал угрожать девушке. После чего сбежал.

Спустя некоторое время его задержали полицейские, но мужчина без боя сдаваться не хотел.

- Оказывая сопротивления действиям сотрудников полиции, злоумышленник нанес не менее 1 удара канцелярским ножом водителю ОП №23 МО МВД России «Каменск-Уральский», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Тот получил телесные повреждения в виде поверхностной резаной раны спины, квалифицированной экспертом как причинившие легкий вред здоровью.

В итоге, мужчина полностью признал вину. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.