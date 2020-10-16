УрФУ в 2021 году увеличит количество бюджетных мест

Места увеличат на журналистике и медиакоммуникациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем, 2021-м, году в УрФУ значительно увеличится количество бюджетных мест – на 941. Прием документов в вуз стартует 17 июня. Университет примет 7437 первокурсников по всем формам на бюджетной основе.

- Важно, что число бюджетных мест увеличится на направлениях социально-гуманитарного и экономического профиля. В частности, на журналистике и медиакоммуникациях, - рассказал на пресс-конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Укрепляется и направления IT-профиля. Так, совместно с МФТИ и УЦСБ будет открыта новая магистерская программа по информационной безопасности с набором в 20 бюджетных мест.

В следующем году немного изменятся и форматы подачи документов. В 2021 году можно будет подать их через личный кабинет абитуриента, не приходя в вуз лично.