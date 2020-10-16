Отправят ли школьников Свердловской области на дистанционное обучение: отвечает министр образования

Пока все школы Свердловской области работают в очном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве образования Свердловской области сегодня, 16 октября, ответили на вопрос, будет ли в школах региона повсеместно возвращаться дистанционное обучение детей из-за распространения коронавируса.

- Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться то вопрос о переводе детей на дистанционное обучение станет предметом обсуждения на оперативном штабе при губернаторе Свердловской области. Главное условие – согласование с Министерством просвещения РФ и Правительством РФ, - уточнил Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области.

Также Юрий Биктуганов прокомментировал, могут ли осенние каникулы у школьников продлить в связи с пандемией COVID-19.

- Мы будем смотреть по ситуации, которая будет развиваться на территории Свердловской области, - отмечает Юрий Биктуганов. - Если будут какие-то изменения, мы заранее предупредим родителей, но прежде это будет предметом обсуждения на региональном оперативном штабе.