В Екатеринбурге чиновника, отвечающего за митинги, наградили посмертно

Олег Малишевский получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени экс-начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий министерства общественной безопасности Олега Малишевского. Указ о посмертном награждении подписал глава региона Евгений Куйвашев, он опубликован в «Областной газете».

- Награждается за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области, - сообщается в официальной документации.

Напомним, что Малишевский умер в начале октября. Ему было 49 лет. Больше всего он был известен как чиновник, который согласовывал (или не согласовывал) митинги в Екатеринбурге.