Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге чиновника, отвечающего за митинги, наградили посмертно

Олег Малишевский получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
Олег Малишевский получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

Олег Малишевский получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени экс-начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий министерства общественной безопасности Олега Малишевского. Указ о посмертном награждении подписал глава региона Евгений Куйвашев, он опубликован в «Областной газете».

- Награждается за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области, - сообщается в официальной документации.

Напомним, что Малишевский умер в начале октября. Ему было 49 лет. Больше всего он был известен как чиновник, который согласовывал (или не согласовывал) митинги в Екатеринбурге.