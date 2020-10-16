Старшекурсники педагогических вузов Свердловской области заменят школьных учителей, ушедших на самоизоляцию

К 16 октября на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19 было отправлено 462 класса в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вопросе сохранения здоровья школьных учителей, власти Свердловской области решили пойти по пути Москвы. Педагогов из групп риска по коронавирусу, то есть тех, кто старше 65 лет, образовательные учреждения будут отправлять домой.

- Мы будем замещать предметы педагогов, которые уходят на самоизоляцию по состоянию здоровья или потому, что им уже есть 65 лет, - рассказал Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области. - Также мы планируем привлечь выпускников педагогических вузов и студентов старших курсов для ведения занятий в школах. Это обеспечивает возможность работы школы в обычном очном режиме.

В региональном министерстве образования отметили, что педагоги, находящиеся на самоизоляции, смогут удаленно поддерживать связь с выпускниками педагогических вузов, чтобы помогать им при работе с классом. Также в министерстве добавили, что все школы Свердловской области работают в очном режиме. Однако к 16 октября на дистанционное обучение из-за распространения COVID-19 было отправлено 462 класса. Еще сутки назад их было 442.