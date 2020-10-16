От коронавируса погибли еще шесть уральцев

В Свердловской области 219 новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии уже 678 погибших. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 219 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+113).

Общее число зафиксированных случаев в регионе – 32193.

Состояние 180 пациентов оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимации, в том числе 100 – подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 607 человек в состоянии средней тяжести.

Но есть и хорошие новости: за сутки из больниц выписали 224 пациента. А всего уральские медики вылечили 23953 человека.