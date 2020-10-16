На Среднем Урале поймали 33 таксиста, работающих нелегально

На нарушителей составили административные протоколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс Свердловской области вместе с инспекторами ГИБДД с начала этого года провели 13 рейдов по поиску нелегальных таксистов. Было составлено порядка 50 протоколов на нарушителей, работающих без специальных документов. Возбуждено 33 дела об административном правонарушении.

- В Свердловской области работает целый ряд служб заказа такси. Вместе с тем, они не являются перевозчиками, лицами, ответственными за соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством в сфере перевозок легковым такси, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев.

Предоставлять услуги такси могут только юридические лица и ИП, которые имеют соответствующее разрешение. Оно должно быть всегда с собой. По QR-коду можно проверить, действительно ли оно, и кто является перевозчиком.