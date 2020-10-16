Tele2 продлевает акцию с бесплатным кофе, билетом в кино и скидкой на такси

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 продлевает проект «Понедельники Tele2» и продолжает дарить своим клиентам подарки в первый день недели до конца ноября. Каждый понедельник клиенты получают сет комплиментов: бесплатный кофе, скидку на поездку в такси и бесплатный второй билет в кино. С момента старта кампании абсолютным лидером среди подарков в Екатеринбурге стал бодрящий утренний напиток, жители уже выпили более 160 литров кофе.

Tele2 дарит своим клиентам подарки каждый понедельник, чтобы сделать этот день более приятным. Получить бесплатный кофе в первый день недели можно в 13 ресторанах «Макдоналдс» в Екатеринбурге, второй билет в подарок в кинотеатре «КАРО» и скидку на поездку в такси Gett.

Подарки получают абоненты Tele2 в 28 городах России, в том числе и в Екатеринбурге. С момента старта проекта клиентам выдано более 3000 уникальных промокодов на кофе. По активности и любви к бодрящему напитку екатеринбуржцы обогнали жителей таких мегаполисов, как Новосибирск и Челябинск. Борьба за негласное звание главных кофеманов России идет между Москвой и Санкт-Петербургом.

Проект «Понедельники Tele2» продлен до 30 ноября. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров можно каждый понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.