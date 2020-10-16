В Екатеринбурге сняли фильм про автора «Уральской рябинушки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30 октября в Доме Кино состоится премьера документального фильма про Евгения Родыгина – заслуженного композитора и автора «Уральской рябинушки». Почетными гостями на показе станут супруга композитора Галина Семеновна и его сын Роман Евгеньевич. А также все, кто участвовал в съемках киноленты.

Фильм называется просто: «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени». Его начали снимать еще при жизни артиста и были приурочены к его 95-летию. Режиссером фильма стала Анастасия Володарская, хронометраж – 26 минут.

- В фильме ведется рассказ от первого лица, а в повествование органично вплетаются интервью с близкими Евгения Павловича Родыгина, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В день премьеры в Доме Кино выступит эстрадно-джазовый оркестр Родыгина, под руководством Виктора Часова.

Напомним, композитор умер в июле этого года.