Леонид Парфенов в Екатеринбурге проведет викторину, посвященную 100-летию Уральского федерального университета

В руководстве вуза надеются, что викторину с телеведущим посмотрит около миллиона человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующий понедельник, 19 октября, крупнейшему вузу Екатеринбурга – Уральскому федеральному университету – исполняется ровно 100 лет. Его учредили в 1920 году декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным Лениным. В связи с этим УрФУ готовится к масштабному празднованию, одним из гостей которого станет знаменитый телеведущий Леонид Парфенов.

- К 100-летию запланировано интеллектуальное шоу. Его проведет Леонид Парфенов прямо здесь на территории Уральского федерального университета, - рассказал Виктор Кокшаров, ректор УрФУ. - 23 октября с 17.00 до 19.00 он будет вести шоу, посвященное истории нашего университета, нашего края.

Правда, выступать Парфенов будет не перед живой аудиторией, а перед онлайновой. Смотреть шоу можно будет через Интернет – ограничение, вызванное пандемией.

- Такой онлайн-формат у нас уже отработан, - добавляет Виктор Кокшаров. - Мы с его помощью проводили выпускной. Тогда в нем участвовал телеведущий Иван Ургант. Было почти 600 тысяч просмотров. Надеемся, шоу с Парфеновым посмотрит около миллиона человек.

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